Полузащитник «Фрайбурга» Жоан Манзамби станет игроком «Астон Виллы». Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

Жоан Манзамби globallookpress.com

Стало известно, что «Астон Вилла» заплатит «Фрайбургу» 70 млн евро с учетом бонусов за этот трансфер.

Ранее «Ньюкасл» являлся главным претендентом на подписание Манзамби, но «львы» перебили предложение «сорок».

Сам Манзамби изъявлял желание перейти именно в «Астон Виллу». В ближайшее время полузащитник пройдет медосмотр для подписания контракта.

В минувшем сезоне Манзамби провел за «Фрайбург» 47 матчей, забил 7 голов и сделал 6 голевых передач. На ЧМ-2026 полузащитник принял участие в 4-х встречах в составе сборной Швейцарии, отметился 3 забитыми мячами и двумя ассистами.