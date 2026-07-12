Нападающий сборной Аргентины Лаутаро Мартинес прокомментировал победу над Швейцарией в четвертьфинале чемпионата мира 2026. Аргентинцы добились успеха в дополнительное время со счетом 3:1 и вышли в полуфинал турнира.

Лаутаро Мартинес globallookpress.com

Форвард отметил, что команда до последнего сохраняла веру в себя и продолжала придерживаться выбранного плана, несмотря на сложности по ходу встречи.

«Наша команда всегда способна прибавить, когда это необходимо. Мы с первых минут вышли на поле с желанием забить. Во втором тайме возникли определенные трудности, но, считаю, мы продолжали контролировать ход игры. Самое главное — мы не потеряли терпение, и в итоге наши голы пришли», — приводит слова Мартинеса The Touchline.

Именно Лаутаро Мартинес поставил точку в этом противостоянии, отправив третий мяч в ворота швейцарцев на последних секундах второго дополнительного тайма.

В полуфинале чемпионата мира 2026 сборная Аргентины встретится с Англией. Матч состоится 15 июля.