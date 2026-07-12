Бывший нападающий «Зенита» Александр Кержаков высказался о предстоящем матче сборных Аргентины и Швейцарии в 1/4 финала ЧМ-2026.

Александр Кержаков globallookpress.com

«Для Швейцарии — это уже потолок, всё, что будет выше — уже какая-то нереальная история. Что касается восстановления, после таких побед, как у Аргентины, восстанавливаешься намного быстрее, чем после поражений. Вот эти эмоции ещё больше сплачивают команду.

Мне очень нравится атака Швейцарии, как они этот чемпионат прошли, но боюсь, что не хватит», — сказал Кержаков в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат!".

Четвертьфинальный поединок между сборными Аргентины и Швейцарии состоится в ночь на 12 июля. Стартовый свисток прозвучит в 04:00 по московскому времени.