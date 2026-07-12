Бывший нападающий Златан Ибрагимович резко высказался об игре полузащитника сборной Англии Нони Мадуэке после четвертьфинального матча чемпионата мира 2026 против Норвегии.

Златан Ибрагимович globallookpress.com

Шведский эксперт заявил, что в первом тайме англичане фактически действовали вдесятером из-за неудачной игры Мадуэке.

«В первой половине встречи Англия играла так, словно на поле было десять человек. Мадуэке либо просто ходил пешком, либо, получая мяч, принимал совершенно неправильные решения. На месте Томаса Тухеля я бы заменил его еще по ходу первого тайма.

Он и раньше получал игровое время, но редко выходил в стартовом составе. Сейчас складывается впечатление, что Англия начинает свои матчи в меньшинстве», — сказал Ибрагимович Fox Sports.

Напомним, сборная Англии в четвертьфинале чемпионата мира одержала волевую победу над Норвегией со счетом 2:1 в дополнительное время. Главным героем встречи стал Джуд Беллингем, оформивший дубль.