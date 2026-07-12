Альфи Холанн, отец нападающего сборной Норвегии Эрлинга Холанна, эмоционально отреагировал на поражение национальной команды от Англии со счетом 1:2 в четвертьфинале ЧМ-2026.

Эрлинг Холанн globallookpress.com

При счете 1:1 защитник Торбьерн Хеггем отправил мяч в сетку, однако после просмотра VAR главный арбитр Клеман Тюрпен зафиксировал нарушение правил со стороны Эрлинга Холанна и не засчитал взятие ворот.

После игры Альфи Холанд выразил недовольство судейским решением.

«Судья спас вас. Надеюсь, теперь вы выиграете чемпионат мира. Но мне кажется, что нас просто ограбили», — написал Холанн-старший в социальных сетях.

В полуфинале чемпионата мира 15 июля сборная Англии встретится с действующими чемпионами мира — командой Аргентины.