Экс-полузащитник сборной России Денис Глушаков сравнил аргентинского форварда Лионеля Месси и португальского нападающего Криштиану Роналду.

Денис Глушаков globallookpress.com

«Роналду был лишним в сборной Португалии на ЧМ-2026. Возраст дает о себе знать. Он хочет, но уже не так может. Не такой резкий и быстрый. Ребята уже ему передачи не так отдают.

Месси — это талант огромный. Понятно, что с детства он пахал, тренировался, все делал, но он, наверное, талантливее Криштиану. Португалец же больше трудяга. По нему это видно, тот же пресс. А Месси ходит пешком, но когда у него мяч, он взрывается, как ракета», — приводит слова Глушакова « Матч ТВ ».

Напомним, что сборная Португалии проиграла Испании (0:1) в 1/8 финала ЧМ-2026, а вот сборная Аргентины в четвертьфинале сыграет против Швейцарии.