Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев высказался об игре французской национальной команды на ЧМ-2026.

Валерий Газзаев globallookpress.com

«Франция — это команда, у которой нет слабых мест. Эта сборная демонстрирует великолепный футбол, показывает отличные результаты, а индивидуальное мастерство некоторых игроков — на высочайшем уровне. Я могу сравнить эту команду с Бразилией 1970 года по нескольким параметрам. Франция выделяется на фоне всех остальных оставшихся участников этого чемпионата мира», — приводит слова Газзаева «Спорт-Экспресс».

Напомним, что подопечные Дидье Дешама уже пробились в полуфинал ЧМ-2026, где сыграют против сборной Испании.