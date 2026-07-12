Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о победе над «Спартаком» (2:0) в товарищеском матче.

Михаил Галактионов globallookpress.com

«Победа придает хороших положительных эмоций, но ее переоценивать не нужно. Идет подготовительный этап, у каждой команды свой план подготовки. Отрезками были хорошие моменты, были отрезки, где необходимо поправлять игру. Это нормальный рабочий процесс. Шаг за шагом есть моменты, которые нужно улучшать. Пребывать в эйфории не стоит. Двигаемся. У нас скоро матч с ЦСКА. Через игровую практику набираем форму», — сказал Галактионов в эфире Okko.

Напомним, что в прошлом сезоне РПЛ «Локомотив» финишировал на третьем месте в турнирной таблице и стал бронзовым призером.