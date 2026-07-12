Опытный ирландский защитник Шеймус Коулман может продолжить карьеру в «Шеффилд Юнайтед». Бывший капитан «Эвертона» сейчас находится в статусе свободного агента, о возможности его перехода информирует издание Sheffield Star.

Шеймус Коулман globallookpress.com

Руководство «клинков» уже провело первые переговоры с 37-летним футболистом, чтобы обсудить условия контракта. Сам Коулман пока не дал окончательного ответа. Защитник всерьез рассматривает вариант с завершением игровой карьеры, после чего он может сразу вернуться в структуру «Эвертона» и занять одну из должностей в тренерском штабе ливерпульского клуба.

Шеймус Коулман начинал свой путь в футболе на родине и является воспитанником ирландского клуба «Слайго Роверс», за который выступал на старте взрослой карьеры до своего многолетнего переезда в Англию.