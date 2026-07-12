Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем, вероятно, испытывал дискомфорт в левом плече во время четвертьфинального матча чемпионата мира 2026 против Норвегии. Об этом сообщает AS.

Джуд Беллингем globallookpress.com

По информации источника, после окончания встречи футболист продолжал держаться за плечо, которое ранее уже перенесло хирургическое вмешательство, прежде чем отправиться на общение с представителями СМИ. Проблемы с этим суставом преследуют Беллингема уже несколько лет.

Несмотря на возможные проблемы со здоровьем, Беллингем стал главным героем встречи с Норвегией. Футболист оформил дубль и принес Англии победу со счетом 2:1 в дополнительное время.

В полуфинале чемпионата мира английская сборная встретится с Аргентиной. Матч состоится 15 июля.