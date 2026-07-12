Нападающий национальной команды Аргентины Хулиан Альварес заявил, что сборная приложит максимум усилий ради победы своего капитана Лионеля Месси на чемпионате мира 2026 года.

Хулиан Альварес globallookpress.com

«Мы сделаем все возможное, чтобы Лионель Месси снова выиграл чемпионат мира. Каждый матч для него — это настоящая битва», — приводит слова Альвареса журналист Фабрицио Романо.

В четвертьфинале турнира аргентинцы в упорной борьбе сломили сопротивление сборной Швейцарии со счетом 3:1 по итогам дополнительного времени. 26-летний Альварес стал главным героем встречи, забив решающий мяч на 112-й минуте, после чего организаторы закономерно признали его лучшим игроком этого матча.