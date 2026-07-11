Бывший футболист сборной России Юрий Жирков рассказал, что принес извинения Андрею Кулагину после конфликта, произошедшего во время матча Любительской футбольной лиги между командами «Новая Рига» и «Медил».

Юрий Жирков globallookpress.com

Инцидент случился в концовке встречи. Выступающий за «Медил» Кулагин жестко сыграл против Жиркова, ударив его сзади по ногам. После этого экс-игрок ЦСКА, «Челси» и «Зенита» не сдержал эмоций и нанес сопернику удар по лицу. По итогам разбирательства ЛФЛ дисквалифицировала Жиркова на два месяца.

«Я в тот же день после игры извинился. Это было на последней секунде. Мы с ним до этой игры были знакомы, всё разрешилось», — сказал Жирков в интервью ТАСС.

За свою карьеру Юрий Жирков выступал за ЦСКА, лондонский «Челси», «Анжи», московское «Динамо» и «Зенит», а также пять раз становился чемпионом России.