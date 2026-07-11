Полузащитник сборной Бельгии Юри Тилеманс подвел итоги выступления национальной команды на ЧМ-2026 после поражения от Испании (1:2) в четвертьфинале.

Юри Тилеманс globallookpress.com

Футболист признался, что изменить что-либо после финального свистка уже невозможно, а основной причиной неудачи назвал накопившуюся усталость игроков. Несмотря на вылет, Тилеманс подчеркнул, что команда сражалась до конца и заслуживает уважения за самоотдачу.

«Когда прозвучал финальный свисток, на результат уже никак нельзя было повлиять. Именно поэтому у нас ничего не получилось. Наши игроки полностью выложились на футбольном поле. Горжусь ими», — приводит слова Тилеманса пресс-служба ФИФА.