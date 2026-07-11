Нападающий немецкого «Хоффенхайма» Харис Табакович продолжит свою карьеру в австрийском «Зальцбурге». О трансфере 32-летнего футболиста сборной Боснии и Герцеговины уже официально объявила пресс-служба германского клуба.

Харис Табакович globallookpress.com

По информации авторитетного инсайдера Sky Sport Флориана Плеттенберга, сумма этой сделки составила около 5 миллионов евро. Опытный боснийский форвард заключил с австрийским грандом долгосрочное трудовое соглашение, которое рассчитано до 2029 года.

Прошлый футбольный год Табакович провел на правах аренды в менхенгладбахской «Боруссии». В составе этой команды нападающий продемонстрировал высокую результативность, сумев забить 15 мячей в матчах немецкой Бундеслиги.