Главный тренер сборной Норвегии Столе Сольбаккен поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/4 финала ЧМ-2026 против сборной Англии.

Столе Сольбаккен — главный тренер сборной Норвегии globallookpress.com

«Я думаю, что глубоко внутри игроки верят, что могут обыграть Англию, но для этого нам нужно сыграть на своём самом-самом максимуме. Если мы не покажем свой максимум, то дальше пройдёт Англия.

На Англии больше давления, чем на нас, но мы также предъявляем требования к своему выступлению. Когда игра начнётся, не думаю, что футболисты будут думать о давлении.

Болельщики восприняли этот чемпионат мира с улыбкой, у нас было несколько отличных вечеров, и мы наслаждаемся. Прошло 26 лет с тех пор, как мы в последний раз квалифицировались на крупный турнир, поэтому к такой стадии турнира нельзя относиться как к должному», — цитирует Сольбаккена Daily Mirror.

Матч между сборными Норвегии и Англии состоится завтра, 12-го июля в 00:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.