Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони поделился мнением о феноменальной форме капитана национальной команды Лионеля Месси.

Лионель Месси globallookpress.com

Аргентинский специалист подчеркнул, что возраст не мешает нападающему оставаться сильнейшим футболистом мира. По словам Скалони, решающим фактором является огромное желание Месси продолжать выступать на самом высоком уровне.

«Пока Месси хочет играть, то он будет оставаться лучшим в мире. Я даже не могу представить, каким был Лео в 23–24 года в "Барселоне" при Хосепе Гвардиоле.

Рано или поздно у Лео наступит момент, когда у него пропадёт желание продолжать играть. Только тогда он перестанет быть лучшим», — приводит слова Скалони The Touchline.