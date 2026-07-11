Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от товарищеского матча против сербской «Црвены Звезды», которую сейчас возглавляет бывший наставник «Спартака» Деян Станкович.

Сергей Семак globallookpress.com

Специалист признался, что с удовольствием встретится со своим коллегой, отметив его высокий уровень как тренера и выдающуюся игровую карьеру. При этом Семак выразил сожаление, что Станкович довольно быстро покинул российский футбол.

«Деян прекрасный тренер и в прошлом очень хороший игрок. Уважаю его и буду рад встрече», — цитирует Семака «Чемпионат».

Товарищеская встреча между «Зенитом» и «Црвеной Звездой» состоится 12 июля и начнется в 20:00 мск.