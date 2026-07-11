Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о сорвавшемся переходе нападающего московского «Динамо» Константина Тюкавина.

Сергей Семак globallookpress.com

«Дело тренера тренировать, а кто придет в команду, зависит от многих обстоятельств. Что-то получается, что-то не получается», — ответил Семак на вопрос РИА Новости о несостоявшемся трансфере.

Ранее в прессе активно обсуждалась информация о готовности сине-бело-голубых выложить за талантливого футболиста 20 миллионов евро, однако в конечном итоге трансферная сделка так и не состоялась.

В минувшем клубном сезоне-2025/26 Тюкавин принял участие в 22 поединках в рамках Российской Премьер-Лиги, в которых записал на свой счет десять забитых мячей и три результативные передачи.