Немецкий футбольный союз полностью согласовал условия сотрудничества с бывшим наставником «Ливерпуля» Юргеном Клоппом, о чем в своих социальных сетях сообщил авторитетный инсайдер Флориан Плеттенберг.

Юрген Клопп globallookpress.com

Предстоящее соглашение со специалистом будет рассчитано до окончания чемпионата мира 2030 года, и в данный момент стороны улаживают финальные нюансы сделки. На этом посту Клопп сменит Юлиана Нагельсмана, контракт с которым футбольное ведомство расторгло 3 июля.

Ради новой работы 59-летний тренер покинет пост директора по международным связям в компании Red Bull, где он трудился с 2025 года по договору, рассчитанному до конца 2029 года. Ожидается, что все юридические процедуры по уходу Клоппа из австрийской системы завершатся не позднее начала следующей недели.