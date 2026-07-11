Атакующий полузащитник «Челси» Алехандро Гарначо может сменить клуб уже в нынешнее летнее трансферное окно. Аргентинский футболист открыт для предложений и готов рассмотреть вариант с уходом из лондонской команды.

Алехандро Гарначо globallookpress.com

По информации инсайдера Фабрицио Романо, 22-летний хавбек не возражает против смены обстановки, поскольку в прошлом сезоне ему не удалось закрепиться в основном составе синих.

Ранее СМИ сообщали об интересе к Гарначо со стороны «Ромы». Однако римский клуб пока не смог достичь договоренности с «Челси» по условиям возможной аренды аргентинца.

В сезоне-2025/26 Гарначо провел 24 матча в АПЛ. За это время полузащитник забил один мяч и записал на свой счет четыре результативные передачи.