Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо объяснил причины срыва трансфера полузащитника бергамской «Аталанты» Эдерсона в «Манчестер Юнайтед».

По информации журналиста, руководство английского клуба приняло решение отказаться от сделки по итогам проведения дополнительных медицинских тестов футболиста. При этом представители итальянской стороны категорически не согласны с таким решением и подчеркивают, что бразильский хавбек полностью здоров. В «Аталанте» будут рады сохранить игрока в текущем составе, тем более что его действующий контракт рассчитан до лета 2027 года.

Напомним, что 27-летний полузащитник защищает цвета бергамасков с лета 2022 года. В минувшем сезоне он выходил на поле в 41 официальном матче во всех турнирах, забил три мяча и отметился одной результативной передачей.