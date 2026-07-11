Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо объяснил причины срыва трансфера полузащитника бергамской «Аталанты» Эдерсона в «Манчестер Юнайтед».

Эдерсон
Эдерсон globallookpress.com

По информации журналиста, руководство английского клуба приняло решение отказаться от сделки по итогам проведения дополнительных медицинских тестов футболиста. При этом представители итальянской стороны категорически не согласны с таким решением и подчеркивают, что бразильский хавбек полностью здоров. В «Аталанте» будут рады сохранить игрока в текущем составе, тем более что его действующий контракт рассчитан до лета 2027 года.

Напомним, что 27-летний полузащитник защищает цвета бергамасков с лета 2022 года. В минувшем сезоне он выходил на поле в 41 официальном матче во всех турнирах, забил три мяча и отметился одной результативной передачей.