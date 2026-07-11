Полузащитник сборной Бельгии Кевин Де Брейне ответил на вопрос о своем будущем в национальной команде.

Кевин Де Брейне globallookpress.com

«У меня позади два-три тяжелых года, я перенес серьезную операцию. Мне 35 лет. Я горжусь тем, что нахожусь здесь, каждый день отдаю все силы и могу быть примером для этой молодой команды.

Был ли это мой последний матч за сборную? Не думаю. Но сейчас позвольте мне немного отдохнуть. Год был насыщенным, а дальше посмотрим», — цитирует Де Брейне Sporza.

Напомним, что бельгийцы проиграли испанцам (1:2) в 1/4 финала ЧМ-2026 и покинули турнир.