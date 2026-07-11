Агент Владимир Кузьмичев, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, высказался о возможном трансфере игрока в «ПСЖ».

Алексей Батраков globallookpress.com

«Шанс перейти туда, конечно, всё ещё есть. Нюансы — не для прессы. Ситуация продолжается. Как что-то будет, узнаете. До 1 июля ситуация была одна, сейчас — другая. Действует опция: любой клуб может заплатить, игрок перейдет», — цитирует Кузьмичева «Чемпионат».

В минувшем сезоне Батраков забил 17 голов и оформил 12 результативных передач за «Локомотив» в 36 матчах во всех турнирах.