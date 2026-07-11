Известный итальянский форвард Марио Балотелли критически высказался о текущем уровне мастерства футболистов в родной стране.

Марио Балотелли globallookpress.com

«Не вижу в Италии игроков, обладающих такими же качествами, как у меня. Конечно, футбол изменился: сейчас больше бега и физической борьбы, немного меньше техники. Для современного футбола другие игроки подходят больше, чем я», — приводит слова Балотелли Sport Mediaset.

Напомним, что сборная Италии переживает беспрецедентный спад, из-за которого четырехкратные чемпионы мира сенсационно пропустили уже три мундиаля подряд.