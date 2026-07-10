Главный тренер «Реала» Жозе Моуринью высказался о начале своей работы в мадридском клубе.

Жозе Моуринью globallookpress.com

«Слов недостаточно. Для меня это настоящая миссия. Я здесь, чтобы помогать футболистам становиться лучше. Для меня огромная честь работать в "Реале".

Я собираюсь максимально использовать следующие две недели и сделать это с позитивным настроем. Очевидно, я хотел бы, чтобы все игроки были здесь.

Мы должны смотреть на это позитивно: знакомиться с ребятами, с которыми я буду работать, дать им возможность познакомиться со мной. Во время предсезонной подготовки многие из них будут здесь, в Кастилье, и мне также нравится участвовать и помогать в развитии этого направления. Со временем с чемпионата мира приедут несколько футболистов. Я очень уверен в себе, испытываю глубокую любовь к этому клубу», — приводит слова Моуринью пресс-служба клуба.

Напомним, что Моуринью летом вернулся в «Реал», сменив на посту главного тренера Альваро Арбелоа.