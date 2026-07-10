Чемпион мира 1998 года Бишенте Лизаразю считает, что нынешняя сборная Франции очень вариативная и хорошо умеет перестраиваться по ходу игры.

Дидье Дешам globallookpress.com

«Эта сборная Франции многолика. Она умеет перестраиваться и играть по‑разному в зависимости от соперника. Французы практически не испытывали серьёзных проблем и полностью контролировали ход встречи с Марокко. Команда показала совсем другое лицо по сравнению с матчем против Парагвая и предыдущими играми турнира.

Даже несмотря на незабитый пенальти Килиана Мбаппе, именно его гол позволил сборной Франции почувствовать уверенность и спокойно довести матч до победы», — цитирует L’Equipe Лизаразю.

В четвертьфинале ЧМ‑2026 Франция обыграла Марокко со счётом 2:0, забив оба мяча во втором тайме. В полуфинале трёхцветные сыграют с победителем встречи Испания — Бельгия.