Главный тренер сборной ЮАР Уго Брос принял решение больше не возглавлять ни одну из команд.

Уго Брос globallookpress.com

«Буду ли я продолжать тренировать после всего? Нет, это окончательно. Если моя помощь понадобится в другой сфере — возможно, в скаутинге, — это другое дело. Но футбол больше не будет частью моей жизни 24 часа в сутки», — приводит Voetbalnieuws.be слова специалиста.

Сейчас бельгийцу 74 года. Он стал самым возрастным тренером в истории плей‑офф ЧМ, выведя в 1/16 финала сборную ЮАР, где она проиграла Канаде (0:1).

Ранее Брос трудился в «Остенде», «Моленбеке», «Брюгге», «Мускроне», «Андерлехте», «Генке», «Пансерраикосе», «Трабзонспоре», «Зюлте‑Варегеме», «Кабилии», «Аль‑Джазире» и «Хусейн‑дее», а также в сборной Камеруна (2016–2017).