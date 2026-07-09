Бывший футболист Владислав Радимов поделился ожиданиями от нового сезона РПЛ.

Владислав Радимов globallookpress.com

«А что "Зенит"? Ну, начнётся чемпионат, будет понятно по трансферам, как там закончится, кого возьмут, кого не возьмут, от этого будем плясать. Но давай будем объективны: "Зенит" — фаворит этого сезона. "Краснодар" с их проблемами… "Спартак" остался на уровне, но ещё есть время усилиться. Усилится или нет "Спартак", никто не понимает, потому что обычно, когда у них всё хорошо, происходит какая-то абракадабра, и "Спартак" все портит. ЦСКА, в моём понимании, до стабильности ещё далеко. "Динамо"… Шварц пришёл, но насколько его хватит и сколько у него будет времени построить игру… Тоже сильно сомневаюсь. А больше конкурентов у "Зенита" нет… Про "Локомотив" и так все знают, что там проблемы», — сказал Радимов в выпуске на YouTube-канале Fonbet.

Напомним, что действующим чемпионом РПЛ является «Зенит», который в прошлом сезоне на два очка опередил «Краснодар».