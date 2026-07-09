Гендиректор «Монако» Тиаго Скуро не исключает возможность расставания этим летом с чемпионом мира 2018 года Полем Погба.

Поль Погба globallookpress.com

«Это очень сложный вопрос. Прежде всего мы очень уважаем его как человека. Когда он приехал сюда, был настроен очень позитивно, помогал молодым игрокам. Но правда и в том, что проект с ним в прошлом сезоне сработал не лучшим образом. Когда мы начинали, наши ожидания были совсем другими.

Считаю, что сейчас нам нужно быть справедливыми к нему: следить за его подготовкой каждую неделю, наблюдать, как он прогрессирует физически и технически. А затем тренер Филипе Луис примет решение, дать ему игровое время или нет. У нас есть лето, чтобы посмотреть, на каком уровне будет Пол.

Конечно, есть вероятность, что он уйдёт. Отношения с Полом всегда были открытыми и прозрачными. Если в какой‑то момент цели игрока и клуба расходятся, нужно найти решение. Игра даст нам все необходимые ответы. Может быть, он уйдёт, а может — останется», — сказал Скуро журналисту Флориану Плеттенбергу.

33‑летний Погба в минувшем сезоне из‑за частых травм сыграл всего 6 матчей за «Монако». Его контракт с клубом действует ещё год.