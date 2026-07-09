Бывший футболист сборной России Павел Мамаев высказался о переходе полузащитника Эдуарда Сперцяна из «Краснодара» в «Аль-Ахли».

Эдуард Сперцян globallookpress.com

«Возможно, Сперцян решил перейти в "Аль‑Ахли", потому что сейчас сделки из России в Европу тяжело провести напрямую, особенно переходы в топ‑5 чемпионатов. Еще здесь со всем совпало финансовое предложение клубу. Думаю, что это трамплин, чтобы потом безболезненно уйти в европейский чемпионат. Он адаптируется в чемпионате Саудовской Аравии к немножко другим реалиям, заработает денег и дальше поедет играть в топ‑клубы», — сказал Мамаев « Матч ТВ ».

Напомним, что Сперцян этим летом перебрался из «Краснодара» в «Аль-Ахли» за 22 миллиона евро. Игрок сборной Армении подписал долгосрочный контракт с саудовской командой.