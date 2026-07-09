Завершился еще ряд матчей первого раунда квалификации Лиги конференций.

«Динамо» Минск
«Динамо» Минск globallookpress.com

Ирландский «Богемианс» в родных стенах переиграл гибралтарский «Сент-Джозефс» со счетом 2:0. Забитыми мячами в этой игре отметились Дуглас Джеймс-Тейлор и Конно Парсонс.

Боснийский «Вележ Мостар» и молдавский «Милсами» сыграли вничью 1:1. На гол Филипа Одубии хозяева ответили точным ударом Леонида Игнатова.

Минское «Динамо» в Берое уступило македонскому «Силексу» со счетом 0:1. Судьбу противостояния решил единственный забитый мяч, автором которого стал Эсмир Хакушич.

Армянский «Пюник» на выезде разгромил мальтийский «Марсашлокк» со счетом 3:0. Точные удары на счету Момо Янсане, Артака Дашяна и Михаила Коваленко.

Результат матча

МарсашлоккЛига конференций. КвалификацияМарсашлокк0:3ПюникПюникЕреван
0:1 Момо Янсане 41' пен. 0:2 Артак Дашян 51' 0:3 Михаил Коваленко 65'
Марсашлокк:  Додо,  Джозеф Минала,  Хуан Корбалан,  Редон Михана (Николай Мускат 54'),  Домантас Шимкус (Lucas Caruana 66'),  Исаак Кристи-Дэвис (Ulises Arias 54'),  Christoffer Henri Mafoumbi,  Weder Soares da Silva,  Oualid El Hasni,  Leandro Damian Aguirre (Oleksii Bykov 23'),  Rasmus Linden (Матеус Силва 54')
Пюник:  Хенри Авакян,  Михаил Коваленко (Геворг Тарахчян 69'),  Никос Кенургиос,  Филипе Алмейда,  Сергей Вакуленко,  Артак Дашян,  Даниил Куликов,  Сеад Исламович (Erik Simonyan 83'),  Момо Янсане (Эдгар Малакян 62'),  Ованес Арутюнян (Iasonas Pikis 62'),  Karlen Hovhannisyan (Robert Darbinyan 69')
Жёлтые карточки:  Хуан Корбалан 40' (Марсашлокк),  Николай Мускат 90+4' (Марсашлокк)

Тбилисское «Динамо» в гостях победило люксембургский «Мондорф» со счетом 2:1. В составе победителей забили Алгассим Ба и Мате Вацадзе. За хозяев отличился Хатим Фар.