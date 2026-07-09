Тбилисское «Динамо» в гостях победило люксембургский «Мондорф» со счетом 2:1. В составе победителей забили Алгассим Ба и Мате Вацадзе . За хозяев отличился Хатим Фар .

Армянский «Пюник» на выезде разгромил мальтийский «Марсашлокк» со счетом 3:0. Точные удары на счету Момо Янсане, Артака Дашяна и Михаила Коваленко .

Минское «Динамо» в Берое уступило македонскому «Силексу» со счетом 0:1. Судьбу противостояния решил единственный забитый мяч, автором которого стал Эсмир Хакушич .

Боснийский «Вележ Мостар» и молдавский «Милсами» сыграли вничью 1:1. На гол Филипа Одубии хозяева ответили точным ударом Леонида Игнатова .

Ирландский «Богемианс» в родных стенах переиграл гибралтарский «Сент-Джозефс» со счетом 2:0. Забитыми мячами в этой игре отметились Дуглас Джеймс-Тейлор и Конно Парсонс .

3.50

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