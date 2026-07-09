Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Кузнецов высказался о переходе полузащитника Эдуарда Сперцяна из «Краснодара» в «Аль-Ахли».

Эдуард Сперцян globallookpress.com

«Станет ли "Краснодар" слабее? Несомненно. Когда у тебя работает слаженный механизм и у тебя отбирают из него одну детальку, начинается сбой. Прежде чем новая деталька хорошо заработает, она должна притереться. Думаю, что "Краснодар" будет чуть слабее, но это не та команда, которая будет говорить о том, что они отдали лидера. Они будут гнуть свою линию, найдут игроков на эту позицию и будут опять всем составлять конкуренцию, как в последние два года», — приводит слова Кузнецова «Матч ТВ».

Напомним, что Сперцян этим летом перебрался из «Краснодара» в «Аль-Ахли» за 22 миллиона евро. Игрок сборной Армении подписал долгосрочный контракт с саудовской командой.