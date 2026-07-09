Немецкий бомбардир Мирослав Клозе, который владел рекордом чемпионатов мира по забитым голам до 2026 года, рассказал о своём разговоре с Лионелем Месси, который теперь владеет этим достижением.

Мирослав Клозе globallookpress.com

«Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони был моим одноклубником по "Лацио", и мы до сих пор регулярно общаемся. Он организовал звонок между мной и Месси после того, как тот сравнялся с моим рекордом. Это было очень трогательно. Мы с Месси, конечно, несколько раз встречались на поле — это всегда было здорово и с большим уважением. Но этот звонок стал первым случаем, когда мы немного дольше поговорили вне поля. Он сказал, что пришлет мне подписанную футболку», — приводит пресс-служба Бундеслиги слова Клозе.

На этом мундиале 39‑летний Месси забил уже 8 голов в 5 играх, всего же у него 21 забитый мяч в 31 встрече. У Клозе, который уже давно завершил карьеру, было 16 голов в 24 матчах.

Аргентина сыграет в четвертьфинале ЧМ‑2026 с Швейцарией.