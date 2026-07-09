В матче первого раунда квалификации Лиги конференций латвийская РФШ на выезде победила североиландский «Гленторан» со счетом 2:1.
На точный удар Зено Ибсена Росси на 38-й минуте гости ответили забитыми мячами Мартинса Кигурса на 45-й и 70-й минутах.
Результат матча
ГленторанЛига конференций. Квалификация1:2РФШРига
1:0 Зено Ибсен Росси 38' 1:1 Мартиньш Кигурс 45' 1:2 Мартиньш Кигурс 70'
Гленторан: Зено Ибсен Росси, Райан Куни, Макэнефф, Джо Томсон, Billy Crellin, James Singleton, Daniel Larmour, Jack Malone, Joshua Kelly (Ross Clarke 64'), Jordan Jenkins (Jordan Stewart 75'), Pat Hoban
РФШ: Евгений Неругал, Дмитрий Зеленков (Лаша Одишария 61'), Янис Икаунекс (Дарко Лемайич 73'), Исмаэль Диоманде (Мартиньш Кигурс 32'), Стефан Панич, Ростанд Нджики (Робертс Савалниекс 73'), Modou Saidy, Shina Kumater, Ziga Lipuscek, Herdi Prenga, Aleksandar Filipovic (Gauthier Mankenda 73')
Жёлтые карточки: Pat Hoban 40', Райан Куни 59', Jordan Stewart 90' — Лаша Одишария 80', Gauthier Mankenda 86', Мартиньш Кигурс 90+4'
Ответный поединок команд запланирован на 16 июля и пройдет в Риге.