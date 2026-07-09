В матче первого раунда квалификации Лиги конференций латвийская РФШ на выезде победила североиландский «Гленторан» со счетом 2:1.

На точный удар Зено Ибсена Росси на 38-й минуте гости ответили забитыми мячами Мартинса Кигурса на 45-й и 70-й минутах.

Результат матча

Гленторан Лига конференций. Квалификация 1:2 РФШ Рига

1:0 Зено Ибсен Росси 38' 1:1 Мартиньш Кигурс 45' 1:2 Мартиньш Кигурс 70'

Гленторан: Зено Ибсен Росси, Райан Куни, Макэнефф, Джо Томсон, Billy Crellin, James Singleton, Daniel Larmour, Jack Malone, Joshua Kelly ( Ross Clarke 64' ), Jordan Jenkins ( Jordan Stewart 75' ), Pat Hoban

РФШ: Евгений Неругал, Дмитрий Зеленков ( Лаша Одишария 61' ), Янис Икаунекс ( Дарко Лемайич 73' ), Исмаэль Диоманде ( Мартиньш Кигурс 32' ), Стефан Панич, Ростанд Нджики ( Робертс Савалниекс 73' ), Modou Saidy, Shina Kumater, Ziga Lipuscek, Herdi Prenga, Aleksandar Filipovic ( Gauthier Mankenda 73' )

Жёлтые карточки: Pat Hoban 40', Райан Куни 59', Jordan Stewart 90' — Лаша Одишария 80', Gauthier Mankenda 86', Мартиньш Кигурс 90+4'