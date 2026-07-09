Подошел к концу еще ряд матчей первого раунда квалификации Лиги конференций.
Казахстанская «Астана» на выезде переиграла албанское «Динамо» со счетом 1:0. Судьбу матча решил единственный забитый мяч, автором которого стал Рамазан Каримов на 69-й минуте.
Результат матча
FC Dinamo CityЛига конференций. Квалификация0:1АстанаАстана
0:1 Рамазан Каримов 69'
FC Dinamo City: Насер Алийи, Aldo Teqja, Lorenco Vila, Ysni Ismaili (Erion Hoxhallari 62'), Bruno Dita, Fabjan Perndreca (Florenc Farruku 86'), Hekuran Berisha (Ruben Silva-Richards 76'), Klevi Qefalija, Isi Manellari, Malomo Taofeeq Ayodeji (Flamur Ruci 62'), Eridon Qardaku (David Adeniyi Fadairo 76')
Астана: Абзал Бейсебеков (Станислав Басманов 85'), Ян Вороговский, Карло Бартолец, Бауыржан Исламхан (Иван Башич 62'), Марин Томасов, Рамазан Каримов, Maksat Abraev (Александр Меркель 74'), Dinmukhamed Karaman (Дмитрий Шомко 74'), Branimir Kalaica, Kipras Kazukolovas, Josip Condric
Финский «Интер Турку» в гостях упустил победу над боснийским «Сараево» — 1:1. Эли Конте на 8-й минуте вывел гостей вперед, но Бартол Баришич на 90+4-й минуте восстановил статус-кво.
Исландский «Стьярнан» на своем поле победил фарерский «Викингур» со счетом 3:1. На гол Арона Беньяминсена хозяева ответили точными ударами Эмиля Атласона, который сделал хет-трик.
Ответные матчи состоятся через неделю, 16 июля.