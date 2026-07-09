Подошел к концу еще ряд матчей первого раунда квалификации Лиги конференций.

Казахстанская «Астана» на выезде переиграла албанское «Динамо» со счетом 1:0. Судьбу матча решил единственный забитый мяч, автором которого стал Рамазан Каримов на 69-й минуте.

Результат матча

FC Dinamo City Лига конференций. Квалификация 0:1 Астана Астана

0:1 Рамазан Каримов 69'

FC Dinamo City: Насер Алийи, Aldo Teqja, Lorenco Vila, Ysni Ismaili ( Erion Hoxhallari 62' ), Bruno Dita, Fabjan Perndreca ( Florenc Farruku 86' ), Hekuran Berisha ( Ruben Silva-Richards 76' ), Klevi Qefalija, Isi Manellari, Malomo Taofeeq Ayodeji ( Flamur Ruci 62' ), Eridon Qardaku ( David Adeniyi Fadairo 76' )