Полузащитник сборной Марокко Браим Диас поделился ожиданиями от матча 1/4 финала ЧМ-2026 против Франции.

Браим Диас globallookpress.com

«Я всегда беру на себя ответственность, получаю удовольствие от давления. Это матчи, в которых хочет участвовать каждый игрок, и я готов. Я уверен в своих силах перед завтрашней игрой и знаю, что мы выложимся на полную.

Мои товарищи по команде очень помогают, потому что мы очень сплочённая группа. Нам предстоит встретиться с одним из фаворитов, однако мы здесь, потому что можем составить конкуренцию Франции и тоже входим в число претендентов. Мы хотим победить. Мы выложимся на полную и покажем всё, на что способны», — цитирует Диаса пресс-служба ФИФА.

Встреча между командами состоится сегодня, 9 июля на стадионе «Жилетт» в Фоксборо, начало — в 23:00 мск.