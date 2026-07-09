Знаменитый итальянский тренер Фабио Капелло восхищается спортивным долголетием аргентинца Лионеля Месси.

Лионель Месси globallookpress.com

«Месси — величайший из всех. Сейчас сказывается его возраст. Он обладает непревзойдёнными техническими навыками, одним словом — футбольным мастерством.

Он уже не тот Месси, который подхватывает мяч в атакующей зоне, обводит трёх игроков и забивает.

Но он по‑прежнему играет решающую роль, даже несмотря на то, что дважды не реализовал пенальти на турнире. Мы всегда должны быть благодарны ему за всё, что он сделал.

Месси по‑прежнему демонстрирует прекрасные вещи, но он уже не может быть Месси в лучшей версии. Но он заставил нас наслаждаться им и влюбляться в него, и в ключевые моменты, как, например, в матче с Египтом, он проявил себя», — сказал дон Фабио La Gazzetta dello Sport.