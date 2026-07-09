Бывший футболист мадридского «Реала» и сборной Бельгии Эден Азар высказался об игре испанского вингера «Барселона» Ламина Ямаля.

Эден Азар globallookpress.com

«Он напоминает мне меня самого, когда я только начинал играть. Я был примерно в том же возрасте, и все возлагали на меня огромные надежды. Но, в конце концов, если он будет получать удовольствие на поле так, как умеет только он, я убеждён, что он проведёт отличный чемпионат мира. Это тот тип игрока, за которым людям нравится наблюдать. В этом и заключается суть футбола, нужно получать удовольствие и заставлять людей мечтать», — приводит слова Азара Mundo Deportivo.

Напомним, что Ламин Ямаль в составе сборной Испании смог пробиться в четвертьфинал чемпионата мира, где команда сыграет против Бельгии.