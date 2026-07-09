В первом матче первого раунда квалификации Лиги конференции андоррский «Атлетик Эскальдес» победил черногорский «Морнар Бар» со счетом 2:1.

Открыли счет в этой игре гости на 8-й минуте встречи усилиями Дарко Зорича. Хозяева смогли сравнять счет на 83-й минуте благодаря голу Борхи Моралеса. Победу хозяевам принес тот же Моралес на 90+3-й минуте.

Результат матча

Атлетик Клуб Эскальдес Эскальдес-Энгордань 1:1 Морнар Лига конференций. Квалификация

0:1 D.Zoric 8' 1:1 Borja Morales 83' 2:1 Borja Morales 90+3'

Атлетик Клуб Эскальдес: Адриа Гальего, Adria Munoz Fernandez, Chinchu, Sergio Rodriguez, Marcos Blasco, Gemelson Vieira, Emanoel, Hamza Ryahi Bouharma ( Borja Morales 63' ), Sohaib Boulayoune ( Jean-Luc Gbayara Assoubre 46' ), Juan Barragan ( Jota Sanmarful 81' ), David Valero

Морнар: Никола Вуйнович, D.Zoric ( Yann Yao 72' ), Stefan Denkovic ( Matija Rovcanin 86' ), Demir Skrijelj ( Vukas Dragovic 76' ), Jovan Dasic ( Balsa Dubljevic 72' ), Andrija Kaludjerovic, Nikola Stijepovic, Ilija Martinovic, Jovan Baosic, Petar Vukcevic, Stefan Popovic

Жёлтые карточки: Borja Morales 84' — Demir Skrijelj 55', Andrija Kaludjerovic 64'