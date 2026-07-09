В первом матче первого раунда квалификации Лиги конференции андоррский «Атлетик Эскальдес» победил черногорский «Морнар Бар» со счетом 2:1.
Открыли счет в этой игре гости на 8-й минуте встречи усилиями Дарко Зорича. Хозяева смогли сравнять счет на 83-й минуте благодаря голу Борхи Моралеса. Победу хозяевам принес тот же Моралес на 90+3-й минуте.
Результат матча
Атлетик Клуб ЭскальдесЭскальдес-Энгордань1:1МорнарЛига конференций. Квалификация
0:1 D.Zoric 8' 1:1 Borja Morales 83' 2:1 Borja Morales 90+3'
Атлетик Клуб Эскальдес: Адриа Гальего, Adria Munoz Fernandez, Chinchu, Sergio Rodriguez, Marcos Blasco, Gemelson Vieira, Emanoel, Hamza Ryahi Bouharma (Borja Morales 63'), Sohaib Boulayoune (Jean-Luc Gbayara Assoubre 46'), Juan Barragan (Jota Sanmarful 81'), David Valero
Морнар: Никола Вуйнович, D.Zoric (Yann Yao 72'), Stefan Denkovic (Matija Rovcanin 86'), Demir Skrijelj (Vukas Dragovic 76'), Jovan Dasic (Balsa Dubljevic 72'), Andrija Kaludjerovic, Nikola Stijepovic, Ilija Martinovic, Jovan Baosic, Petar Vukcevic, Stefan Popovic
Жёлтые карточки: Borja Morales 84' — Demir Skrijelj 55', Andrija Kaludjerovic 64'
Таким образом, все решится в ответном матче, который состоится 16 июля в Черногории.