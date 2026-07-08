Экс-полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян высказался о начале подготовки к сезону вместе со своей новой командой — «Аль-Ахли».

Эдуард Сперцян globallookpress.com

«Уже прибыл в Австрию и присоединился к команде на сборах. Познакомился с ребятами и готов к усердной работе. Спасибо за ваши слова поддержки, для меня это очень ценно!» — написал Сперцян в телеграм-канале.

Напомним, что Сперцян этим летом перебрался из «Краснодара» в «Аль-Ахли» за 22 миллиона евро. Игрок сборной Армении подписал долгосрочный контракт с саудовской командой.