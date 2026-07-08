Испанский «Эспаньол» арендовал 20-летнего полузащитника «Пари Сен-Жермен» Габриэла Москардо. О сделке официально сообщила пресс-служба французского гранда.

Габриэл Москардо globallookpress.com

Бразильский футболист проведет в каталонском клубе один сезон, при этом соглашение не предусматривает опцию последующего выкупа прав. По сведениям авторитетного портала Transfermarkt, стоимость этой арендной сделки составила 7 миллионов евро. Текущий контракт игрока с парижанами действует до лета 2028 года.

Напомним, что Москардо перебрался в «ПСЖ» в январе 2024 года. Переход в «Эспаньол» стал для молодого хавбека уже четвертым уходом в аренду за время его пребывания в структуре французского клуба.