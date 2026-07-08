Главный тренер сборной Колумбии Нестор Лоренсо прокомментировал поражение своей команды от Швейцарии в матче 1/8 финала ЧМ-2026.

Нестор Лоренсо globallookpress.com

Аргентинский специалист отметил, что его команда была готова к непростому противостоянию, однако реализовать свои моменты так и не смогла.

«Мы прекрасно понимали, насколько тяжелым будет этот матч. Ребята выложились полностью, но нам не хватило самого главного — забитого мяча. На мой взгляд, мы заслуживали более благоприятного результата. Команда нанесла 15 ударов по воротам, а это серьезный показатель. Если создаешь столько моментов и не используешь их, футбол нередко наказывает за такую расточительность», — заявил Лоренсо MSN.