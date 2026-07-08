Брайан Хендерсон, отец полузащитника сборной Англии Джордана Хендерсона, рассказал, что повреждение футболиста оказалось значительно тяжелее, чем предполагалось изначально.

Джордан Хендерсон globallookpress.com

36-летний хавбек получил травму после победы англичан над Мексикой (3:2) в 1/8 финала чемпионата мира 2026. Во время празднования успеха Хендерсон попытался перепрыгнуть через рекламные конструкции, однако неудачно приземлился. Сначала сообщалось о повреждении запястья, но, как уточнил отец игрока, последствия оказались куда серьезнее — у футболиста раздроблено левое предплечье.

«У него полностью раздроблено левое предплечье. В ближайшее время ему наложат гипс, а дальнейшее лечение будет зависеть от заключения врачей и специалистов», — приводит Daily Mail слова Брайана Хендерсона.

В среду английскому полузащитнику предстоит перенести операцию. Несмотря на травму, Хендерсон намерен остаться вместе с национальной командой до завершения чемпионата мира.