Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по-прежнему не намерены возвращать сборную России и отечественные клубы к участию в международных соревнованиях, о чем информирует британское издание The Telegraph.

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По данным инсайдеров, ключевым фактором для сохранения запрета остается высокая вероятность массового бойкота матчей против российских команд со стороны футбольных ассоциаций многих других государств.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) официально снял временное отстранение с Олимпийского комитета России (ОКР), которое действовало с осени 2023 года, что спровоцировало волну слухов о возможных аналогичных послаблениях в позиции главных футбольных ведомств, однако эти предположения не подтвердились.