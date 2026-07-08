Наставник национальной команды Франции Дидье Дешам подтвердил, что вынесенное Майклу Олисе предупреждение не будет аннулировано.

Дидье Дешам globallookpress.com

«Ситуация с желтой карточкой не изменилась: сегодня утром мы получили уведомление от ФИФА. Что касается самого матча, то Марокко — это не Парагвай. Мы играли с марокканцами четыре года назад, к тому же они дошли до финала Кубка африканских наций. У них отличные игроки, это команда, которая любит контролировать мяч и атаковать. Они обладают отличными качествами», — сказал Дешам на пресс-конференции.

Ранее Федерация футбола Франции обращалась в ФИФА с официальной просьбой отменить желтую карточку вингера, которую тот получил в матче 1/8 финала чемпионата мира против сборной Парагвая (1:0).

Эта ситуация привлекла особое внимание на фоне недавнего прецедента на турнире. Ранее дисциплинарный комитет ФИФА пошел навстречу сборной США и полностью отменил дисквалификацию нападающего Фоларина Балогуна, который был удален с поля в игре против Боснии и Герцеговины (2:0).