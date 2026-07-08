«Ньюкасл Юнайтед» ответил отказом на официальное предложение лондонского «Арсенала» по трансферу полузащитника Бруну Гимарайнса. Столичный клуб предлагал за игрока примерно 64 миллиона евро. Об этом информирует издание Football Insider.

Бруну Гимарайнс globallookpress.com

Руководство «сорок» заняло максимально жесткую позицию в переговорах после недавней потери двух других ключевых футболистов. Команду уже покинули Энтони Гордон и Сандро Тонали. Главный тренер Эдди Хау выступает категорически против продажи бразильского хавбека и требует сохранить его в текущем составе.

В минувшем сезоне Гимарайнс выходил на поле в 41 матче во всех турнирах. Он продемонстрировал отличную результативность, забил девять голов и выполнил восемь голевых передач. Действующее трудовое соглашение полузащитника с клубом рассчитано до 30 июня 2028 года.