Сборная Бельгии одержала победу над командой США (4:1) в матче 1/8 финала Чемпионата мира по футболу-2026.
Счет в матче на 9-й минуте открыли бельгийцы. Слева от лицевой попытался подать в центр штрафной США Троссард, но его накрыли. На подборе первым оказался у Раскина, который прострелил во вратарскую, где Шарль Де Кетеларе с пары метров замкнул передачу.
Американцы отыгрались на 31-й минуте. Малик Тилльман пошёл исполнять штрафной, пробил в левый угол, но удар пришёлся в стенку, мяч попал в голову Ванакену, изменил направление и попал в противоход Куртуа.
Всего две минуты спустя Бельгия вновь повела. Троссард с левого фланга подал на дальний край вратарской, где Де Кетеларе выиграл единоборство у Рима и головой поразил верхний угол американских ворот.
На 57-й минуте последовала дальняя передача на ход Де Кетеларе, которого опередил гоклипер сборной США Фриз за пределами своей штрафной, но замешкался вратарь и позволил себя обокрасть Шарлю. В итоге мяч отскочил к Ванакену, который метров с 25 поразил опустевшие ворота.
Уже на третьей добавленной минуте Ромелу Лукаку установил окончательный счет.
Результат матча
Сборная Бельгии вышла в 1/4 финала ЧМ-2026, где 10 июля сыграет с командой Испании. Сборная США завершила выступление на домашнем мундиале.