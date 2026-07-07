Сборная Бельгии одержала победу над командой США (4:1) в матче 1/8 финала Чемпионата мира по футболу-2026.

США — Бельгия
США — Бельгия globallookpress.com

Счет в матче на 9-й минуте открыли бельгийцы. Слева от лицевой попытался подать в центр штрафной США Троссард, но его накрыли. На подборе первым оказался у Раскина, который прострелил во вратарскую, где Шарль Де Кетеларе с пары метров замкнул передачу.

Американцы отыгрались на 31-й минуте. Малик Тилльман пошёл исполнять штрафной, пробил в левый угол, но удар пришёлся в стенку, мяч попал в голову Ванакену, изменил направление и попал в противоход Куртуа.

Всего две минуты спустя Бельгия вновь повела. Троссард с левого фланга подал на дальний край вратарской, где Де Кетеларе выиграл единоборство у Рима и головой поразил верхний угол американских ворот.

На 57-й минуте последовала дальняя передача на ход Де Кетеларе, которого опередил гоклипер сборной США Фриз за пределами своей штрафной, но замешкался вратарь и позволил себя обокрасть Шарлю. В итоге мяч отскочил к Ванакену, который метров с 25 поразил опустевшие ворота.

Уже на третьей добавленной минуте Ромелу Лукаку установил окончательный счет.

Результат матча

СШАВашингтонСША1:3БельгияБельгияБрюссель
0:1 Шарль Де Кетеларе 9' 1:1 Малик Тилльман 31' 1:2 Шарль Де Кетеларе 33' 1:3 Ханс Ванакен 57'
США:  Мэтт Фриз,  Алекс Фримен,  Крис Ричардс,  Тим Рим,  Энтони Робинсон (Максимилиан Арфстен 90'),  Серджино Дест (Джованни Рейна 45'),  Уэстон Маккенни,  Тайлер Адамс (Рикардо Пепи 72'),  Кристиан Пулишич (Себастьян Берхалтер 59'),  Малик Тилльман,  Фоларин Балогун (Хаджи Райт 90')
Бельгия:  Тибо Куртуа,  Максим Де Кёйпер,  Брандон Мехеле,  Натан Нгой,  Тимоти Кастань,  Шарль Де Кетеларе (Жереми Доку 67'),  Юри Тилеманс,  Доди Лукебакио (Ромелу Лукаку 67'),  Николас Раскин (Алексис Салемакерс 89'),  Амаду Онана (Ханс Ванакен 21'),  Леандро Троссард (Аксель Витсель 89')
Жёлтые карточки:  Уэстон Маккенни 35' (США),  Малик Тилльман 69' (США)

Сборная Бельгии вышла в 1/4 финала ЧМ-2026, где 10 июля сыграет с командой Испании. Сборная США завершила выступление на домашнем мундиале.