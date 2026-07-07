Сборная Бельгии одержала победу над командой США (4:1) в матче 1/8 финала Чемпионата мира по футболу-2026.

США — Бельгия globallookpress.com

Счет в матче на 9-й минуте открыли бельгийцы. Слева от лицевой попытался подать в центр штрафной США Троссард, но его накрыли. На подборе первым оказался у Раскина, который прострелил во вратарскую, где Шарль Де Кетеларе с пары метров замкнул передачу.

Американцы отыгрались на 31-й минуте. Малик Тилльман пошёл исполнять штрафной, пробил в левый угол, но удар пришёлся в стенку, мяч попал в голову Ванакену, изменил направление и попал в противоход Куртуа.

Всего две минуты спустя Бельгия вновь повела. Троссард с левого фланга подал на дальний край вратарской, где Де Кетеларе выиграл единоборство у Рима и головой поразил верхний угол американских ворот.

На 57-й минуте последовала дальняя передача на ход Де Кетеларе, которого опередил гоклипер сборной США Фриз за пределами своей штрафной, но замешкался вратарь и позволил себя обокрасть Шарлю. В итоге мяч отскочил к Ванакену, который метров с 25 поразил опустевшие ворота.

Уже на третьей добавленной минуте Ромелу Лукаку установил окончательный счет.

Результат матча США Вашингтон 1:3 Бельгия Брюссель 0:1 Шарль Де Кетеларе 9' 1:1 Малик Тилльман 31' 1:2 Шарль Де Кетеларе 33' 1:3 Ханс Ванакен 57' США: Мэтт Фриз, Алекс Фримен, Крис Ричардс, Тим Рим, Энтони Робинсон ( Максимилиан Арфстен 90' ), Серджино Дест ( Джованни Рейна 45' ), Уэстон Маккенни, Тайлер Адамс ( Рикардо Пепи 72' ), Кристиан Пулишич ( Себастьян Берхалтер 59' ), Малик Тилльман, Фоларин Балогун ( Хаджи Райт 90' ) Бельгия: Тибо Куртуа, Максим Де Кёйпер, Брандон Мехеле, Натан Нгой, Тимоти Кастань, Шарль Де Кетеларе ( Жереми Доку 67' ), Юри Тилеманс, Доди Лукебакио ( Ромелу Лукаку 67' ), Николас Раскин ( Алексис Салемакерс 89' ), Амаду Онана ( Ханс Ванакен 21' ), Леандро Троссард ( Аксель Витсель 89' ) Жёлтые карточки: Уэстон Маккенни 35' (США), Малик Тилльман 69' (США)

Статистика матча 2 Удары в створ 6 5 Удары мимо 4 56 Владение мячом 44 3 Угловые удары 5 0 Офсайды 1 11 Фолы 9

Сборная Бельгии вышла в 1/4 финала ЧМ-2026, где 10 июля сыграет с командой Испании. Сборная США завершила выступление на домашнем мундиале.