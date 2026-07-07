Полузащитник сборной Бельгии Юри Тилеманс прокомментировал уверенную победу над США (4:1) в 1/8 финала ЧМ-2026.

Юри Тилеманс globallookpress.com

Хавбек признался, что перед матчем команда отдельно обсудила ситуацию с отменой красной карточки Фоларина Балогуна, однако решила отвечать на поле, а не словами.

«Это мы и сделали. Горжусь командой», — приводит слова Тилеманса The Guardian.

Полузащитник отметил, что бельгийцы полностью выполнили установку тренерского штаба и заслуженно добились крупной победы, обеспечив себе место в следующем раунде турнира.

Бельгия в четвертьфинале сразится с командой Испании.