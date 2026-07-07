Испанский «Реал Сосьедад» на своем официальном сайте подтвердил пролонгацию соглашения с главным тренером Пеллегрино Матараццо.

Пеллегрино Матараццо globallookpress.com

Новые условия сотрудничества с 48-летним американским наставником будут действовать до конца сезона-2027/28. Специалист возглавил коллектив из Сан-Себастьяна в декабре прошлого года.

Под его руководством команда смогла завоевать Кубок Испании, одолев в финальном матче мадридский «Атлетико» по результатам серии послематчевых 11-метровых ударов. При этом в турнирной таблице Ла Лиги баскский клуб финишировал на десятой строчке.