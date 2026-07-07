Наставник сборной Аргентины Лионель Скалони подтвердил участие Лионеля Месси в матче 1/8 финала ЧМ-2026 против Египта. По словам тренера, капитан национальной команды полностью готов к предстоящей встрече.

Лионель Скалони globallookpress.com

На предматчевой пресс-конференции Скалони заявил, что 39-летний форвард не испытывает проблем со здоровьем и не обращался к тренерскому штабу с жалобами после предыдущего поединка.

«Против Египта Лео точно сыграет», — цитирует Скалони пресс-служба ФИФА.

Наставник отметил, что даже если у Месси есть какие-либо небольшие физические проблемы после тяжелого матча с Кабо-Верде, он о них не сообщал, а потому никаких сомнений относительно его участия в следующей игре нет.